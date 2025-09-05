¡La inseguridad invadió al barrio de San Lucas en Coyoacán!
El barrio de San Lucas, en Coyoacán, escribió una triste historia luego de que hallaran a un hombre 35 años sin vida. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
En la alcaldía Coyoacán imperó la inseguridad luego de una persona fuera asesinada. Aunque los servicios de emergencia acudieron al punto del siniestro, nada pudieron hacer por el hombre de 35 años. Al momento no hay detenidos, según el reporte de ‘El Diablo’ Becerril.
