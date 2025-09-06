Quién era la atleta de Exatlón México que murió trágicamente a sus 29 años

En los 9 años de existencia de Exatlón México se han dado a conocer historias que nos inspiran, conmueven y hacen derramar lágrimas. Entre ellas se encuentra la de Stephania Gómez, atleta de alto rendimiento que se convirtió en una querida figura del reality deportivo.

Desafortunadamente, Steph Gómez (como también era conocida) murió el 1º de junio de 2021 a los 29 años de edad.

Quién era Steph Gómez, la atleta de Exatlón México que murió en 2021

A Stephania Gómez la conocimos como atleta de alto rendimiento en la tercera temporada que se realizó de Exatlón México. Por su tenacidad, energía y habilidad, Antonio Rosique le otorgó el sobrenombre de Antorcha Humana, el cual ella adoptó con orgullo.

Su disciplina era el jiu-jitsu brasileño: en 2018 alcanzó el número uno en el ranking nacional y llegó a posicionarse en tercer lugar a nivel mundial. Como deporte también le gustaba mucho el CrossFit, y era bióloga de profesión.

Su historia en Exatlón México se encontró con varios retos. En 2019 se vio obligada a dejar la competencia debido a problemas respiratorios; en ese entonces habló sobre lo mucho que le costaba dejar el reality deportivo y que incluso los médicos llegaron a “regañarla” porque ella de verdad deseaba seguir dentro por más tiempo.

Al año siguiente hubo otra adversidad: una fractura de peroné que le costó su lugar en Exatlón México. Tuvo que retirarse de nuevo, pero todos reconocieron su habilidad, talento y perseverancia.

Fue en junio de 2021 que Stephanie Gómez perdió la vida, por complicaciones tras un contagio de Covid-19.

“No tenemos duda de que Steph gozó la vida, fue una guerrera e inspiró a muchos, no por nada es y seguirá siendo nuestra Antorcha Humana”, escribieron sus seres queridos en su cuenta de Instagram oficial, que sigue activa para honrar su memoria.