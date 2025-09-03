¡Invitadas de lujo en Al Extremo! Conoce a las críticas de La Granja VIP
¡Alianzas, traiciones y romances! Linet Puente y Flor Rubio nos acompañaron para contarnos absolutamente todo lo que harán como críticas en La Granja VIP.
TV Azteca
Junto a Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio fueron reveladas como críticas de La Granja VIP, y nos visitaron para contarnos todo lo que harán en el nuevo reality de TV Azteca. ¡La cita será a partir del 12 de octubre por las pantallas de Azteca UNO!
