El consejo clave del Chef Luis Chiu para el montaje de platillos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La tarde de este viernes, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una master class impartida por el Chef Luis Chiu. Al momento del montaje de los platillos elaborados en la Cocina Oculta, el experto culinario les dio un consejo a los concursantes, y explicó que al presentar un plato se debe pensar en colocar decoraciones en números impares.