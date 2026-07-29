Jorge El “Diablo Becerril” reporta incidente fatal en Naucalpan y fuerte tráfico en Periférico
El reporte también alerta sobre intensa carga vehicular en Periférico.
Jorge El Diablo Becerril informó sobre una intensa carga vehicular en Periférico y reportó el homicidio de un hombre en la zona poniente de Naucalpan, cerca del Mercado La Tijera. El área fue acordonada por elementos de seguridad para las investigaciones correspondientes y, hasta el momento del reporte, no se informaron personas detenidas.