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Jorge El “Diablo Becerril” reporta incidente fatal en Naucalpan y fuerte tráfico en Periférico

El reporte también alerta sobre intensa carga vehicular en Periférico.

Por: Redacción Azteca UNO

Jorge El Diablo Becerril informó sobre una intensa carga vehicular en Periférico y reportó el homicidio de un hombre en la zona poniente de Naucalpan, cerca del Mercado La Tijera. El área fue acordonada por elementos de seguridad para las investigaciones correspondientes y, hasta el momento del reporte, no se informaron personas detenidas.

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