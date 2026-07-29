¡Es un migajero! Uriel arremete contra su hermano por meterse en su relación con Susana

Uriel, hijo de Sara, confiesa que él comenzó una relación a escondidas con Susana; después llegó su hermano y se metió entre ellos. Asegura que a su hermano le gusta lo ajena y las migajas, pues está seguro de que Susana no lo dejará. Uriel acepta que pelea por Susana porque vale la pena y la quiere a su lado. Uriel se enamoró de Susana desde que él y su mamá la recogieron en la terminal. ¿Por qué Uriel decidió mantener en secreto su relación con Susana?