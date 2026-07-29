¡Es un migajero! Uriel arremete contra su hermano por meterse en su relación con Susana
Uriel acepta que ha llegado hasta los golpes con su hermano por defender su amor con Susana, pero mantienen su relación en secreto. ¿Por qué será?
Uriel, hijo de Sara, confiesa que él comenzó una relación a escondidas con Susana; después llegó su hermano y se metió entre ellos. Asegura que a su hermano le gusta lo ajena y las migajas, pues está seguro de que Susana no lo dejará. Uriel acepta que pelea por Susana porque vale la pena y la quiere a su lado. Uriel se enamoró de Susana desde que él y su mamá la recogieron en la terminal. ¿Por qué Uriel decidió mantener en secreto su relación con Susana?