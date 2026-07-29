¡Susana vive gratis en casa de su madrina y enamoró a sus dos hijos!

Susana está muy molesta con su madrina Sara porque la quiere correr de su casa aunque Susana coopera con azúcar o con garrafones de agua. Susana revela que realmente no está estudiando medicina, pero sí tiene la iniciativa de entrar a la escuela; mientras, trabaja de mesera y estudia para el examen de admisión. Sin embargo, recibe 10 mil pesos al mes del bolsillo de su mamá. Susana nunca quiso decepcionar a su mamá, por eso mintió.