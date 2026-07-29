Ixdit recibe un mensaje especial de Emmanuel en MasterChef 24/7 y la cocinera confiesa: “Te amo” (VIDEO)

“Yo también te amo”, comentó Ixdit al leer un mensaje de Emmanuel en la pantalla del anfiteatro de MasterChef 24/7. Los cocineros se reunieron para recibir publicaciones de redes sociales y sin duda la del último eliminado de la competencia generó muchas reacciones. “Te quiero ver sonreír !! Te veo diario, háblame cuando lo necesites que te estaré escuchando!!!”, fue parte del texto que recibió la cocinera.