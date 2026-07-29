¡Brian y su hermano se acuestan con la misma mujer!

Brian asegura que él no le arrebató nada a nadie; Susana simplemente lo eligió sobre su hermano Uriel. Además, dice que si Susana quisiera a Uriel, no se habría acostado con él. Brian advierte que le gusta Susana y no piensa dejarla porque ella no tiene dueño. Brian comenzó su relación con Susana sin saber que su hermano tenía algo con ella. Brian sufrió una decepción amorosa y susana fue quien le ayudó a salir adelante. ¿Debería alejarse de Susana y dejarle el camino libre a su hermano?