VIDEO: Joven se vuelve viral porque su madre lo exhibió borracho en las redes

Las madres tienen diferentes métodos para reprender y educar a sus hijos, pero una de ellas se está llevando todas las miradas por una situación muy particular. Su hijo llegó borracho a casa y la mujer decidió filmarlo y exhibirlo en las redes sociales por lo que ahora el video se ha vuelto viral.

No es la primera vez que las redes sociales se convierten en escenario de situación es familiares que toman estado público. Son incontables los videos que abundan en las plataformas digitales y que llegan a internautas de todo el mundo.

¿Hijo borracho y viral?

El video que ahora se pasea por las redes sociales fue publicado en X por el usuario @Esdeprofugos y en las imágenes se observa a un joven, con su camisa desprendida y con signos de haber bebido de más.

Aunque no se precisa en dónde ocurrió, si se puede escuchar a la madre del joven regañarlo por llegar en la madrugada y bajo los efectos del alcohol. “¿Por qué llegaste así? ¿Por qué estás tan tomado?. Hueles muchísimo a alcohol”, le recrimina la mujer mientras graba con su teléfono celular.

Un regaño que genera debate en redes

“Hubo una época en la que, si llegabas tarde y ebrio, te regañaban, te castigaban y, en ocasiones, hasta doña chancla te saludaba… Hoy, en cambio, te graban para subirlo a redes y exponerte al escrutinio de extraños”, señala el posteo en X que acompaña el video del joven borracho.

En las imágenes se observa al joven intentando dar explicaciones y aceptando las palabras de su madre. “Este video se lo voy a pasar a tu abuelo”, remarca la mujer y justifica la filmación de la situación al afirmar que “nada más quiero la evidencia que cuando te doy la autorización de salir tú abusas. No respetas acuerdos y tomas demasiado”.

Las imágenes han ganado rápidamente las redes sociales en donde se ha iniciado un debate en donde algunos se muestran a favor de la madre y su enojo, mientras otros internautas señalan innecesaria la exhibición de su hijo en video. Por ahora, el video está restringido para compartirlo en plataformas que no sean las redes sociales del usuario @Esdeprofugos, pero allí pueden observarse los detalles de esta situación.