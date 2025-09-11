Él es el repartidor que se volvió héroe por ayudar a víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

El pueblo de México pasó momentos de mucha consternación debido a la explosión de pipa en Iztapalapa. En estas situaciones es cuando se ve la solidaridad de la gente como la de este repartidor que no dudó en ayudar a las víctimas.

Los actos de apoyo reciben el reconocimiento que merecen en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la unión y el esfuerzo comunitario. Esto es sin dudas la respuesta colaborativa en situaciones críticas.

¿Cómo se transformó en héroe este repartidor tras explosión de pipa en Iztapalapa?

Una pipa de gas de 49 mil 500 litros, se volcó mientras circulaba por la Calzada Ignacio Zaragoza y produjo un gran incendio. No pasó mucho tiempo para que la comunidad comenzara a ayudar a las víctimas y sus familiares.

Así es que se organizaron centros de acopio, recolección y entrega de víveres y medicinas. También, se ofrecieron servicios médicos gratuitos, y atención veterinaria.

En este mar de solidaridad, encontramos al repartidor Edson Alain Martínez, quien trabaja en Uber y Didi. Él vive junto al Reclusorio Oriente, que no queda muy lejos de donde ocurrió el incendio.

Edson, un repartidor en moto por aplicación, se ofreció a trasladar a familiares de heridos por la explosión de la pipa en Iztapalapa, para llevarlos a buscar en hospitales a sus seres queridos.



📹Vía @israellorenzana pic.twitter.com/R302o41wpQ — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 11, 2025

Luego de la explosión de la pipa de gas, Edson pudo ver a familiares de víctimas que daban vuelta entre hospitales sin poder encontrar a sus conocidos por lo que gastaban dinero en los transportes. Así es que decidió ofrecer transporte gratuito.

De esta manera le pidió a su esposa que hiciera un letrero y lo publicó en redes sociales para que quienes necesitaran ayuda pudieran trasladarse. Todo esto de manera gratuita, incluso muchas personas ofrecían pagarle la gasolina pero él lo rechazó.

Así fue la reacción de los usuarios en las redes sociales

Como era de esperarse, este gesto se hizo viral en las redes sociales por lo que los comentarios expresaban lo siguiente:

“Ese es México carajo, Mexico lindo y bonito, como bonita es su gente, la gente bien del pueblo bueno.

“Dios los bendiga”

“Esto somos, mexicanos ayudando a mexicanos, sin colores, sin partidos, sin ideologías, solo mexicanos. No se nos olvide”

“Y ahí no está ningún “influencer” de los que tanto presumen ser del barrio de Iztapalapa”

“Que la vida se los multiplique siempre”

“El pueblo salvando al pueblo”

“Es un héroe, así como todos los que están ayudando”

Sin dudas estos comentarios en las redes sociales son el reflejo de una actitud solidario.

