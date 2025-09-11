De Monterrey a Exatlón Draft El Ascenso: la inspiradora historia de Alex Sotelo, el coach que lucha por un sueño familiar

Alex Sotelo es originario de Monterrey, Nuevo León, y nació el 14 de noviembre de 1992. A muy temprana edad conoció la disciplina y el deporte gracias a la influencia de su padre, quien le mostró el potencial de la actividad física. De profesión Ingeniero Industrial y de Sistemas con especialidad en Bases de Datos, conoció su verdadera pasión en el movimiento: es coach de boxeo y coreógrafo de baile, dos facetas que reflejan su fuerza, creatividad y versatilidad, estrategias con las que ahora llega para competir en Exatlón Draft El Ascenso.

Alex Sotelo dentro del deporte y la familia

Alex ha practicado a lo largo de su vida diversas disciplinas, pasando por el boxeo, el crossfit, el hip hop, dance, el fútbol, la natación y hasta el básquetbol, disciplinas en las que ha logrado destacar con múltiples reconocimientos como campeón con los Troyanos de la UdeM en la Copa CONADEIP 2011 y primer lugar en competencias de baile.

La historia de Alex está marcada por un profundo dolor, pues la pérdida de su padre es el momento que lo impulsa a transformar el duelo en motivación, y que le ha permitido cumplir la promesa que le hizo a su familia de siempre ser la mejor versión de sí mismo.

Alex Sotelo: Exatlón Draft El Ascenso

Para Alex, su llegada a Exatlón Draft El Ascenso representa no solo un reto personal y deportivo, sino también un homenaje a la memoria de su padre y un compromiso con su madre y hermana.

