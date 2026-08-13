¿Embarazo en MasterChef 24/7? Claudia le cuenta a Michelle sobre un sueño que trae bendiciones

En clase de respotería, mientras ambas esperaban que salieran sus preparaciones del horno, Claudia le reveló a Michelle que la soñó embarazada. De acuerdo con la cocinera de MasterChef 24/7, originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, el significado de su sueño tiene que ver con las bendiciones que su compañera tendrá dentro de la competencia culinaria.