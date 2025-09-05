¡Ferka y Rey Grupero se destapan como críticos de La Granja VIP! Esto fue lo que revelaron
¡El cuerpo de críticos de La Granja VIP está completo! Ferka y Rey Grupero nos contaron de sus funciones dentro del reality. ¿Pondrán a temblar a los granjeros?
TV Azteca
Ferka y Rey Grupo nos visitaron para contarnos que serán críticos en La Granja VIP, donde aseguran que no tendrán filtro y que vigilarán de cerca a los granjeros. ¡Ojo! Rey Grupero amenaza con tirar ‘caretas’... ¿Será que llega temprano la polémica al esperado reality? ¡No pierdas detalle a partir del 12 de octubre por Azteca UNO!
Galerías y Notas Azteca UNO