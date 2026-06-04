Al Extremo | Programa del 4 de junio del 2026
Una jornada llena de contrastes: desde un fuerte incendio en la capital hasta tradiciones centenarias, música y gastronomía mexicana.
Al Extremo presentó una emisión cargada de historias. Carlos Jiménez reportó un fuerte incendio en Venustiano Carranza; Alejandra Carvajal mostró la celebración de Corpus Christi en Culhuacán; los nuevos integrantes de Junior Klan compartieron su emoción por integrarse a la agrupación; y el programa recorrió la capital para descubrir la historia y sabor de las tradicionales chalupas poblanas.