Al Extremo | Programa del 4 de junio del 2026

Al Extremo presentó una emisión cargada de historias. Carlos Jiménez reportó un fuerte incendio en Venustiano Carranza; Alejandra Carvajal mostró la celebración de Corpus Christi en Culhuacán; los nuevos integrantes de Junior Klan compartieron su emoción por integrarse a la agrupación; y el programa recorrió la capital para descubrir la historia y sabor de las tradicionales chalupas poblanas.