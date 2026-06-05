Alejandra Carvajal: ¿Por qué amamos las donas? La ciencia explica el éxito del famoso antojo dulce
Un error en la cocina, la ciencia del sabor y la Primera Guerra Mundial dieron forma a este icónico postre.
En el Día de la Dona, Alejandra Carvajal compartió algunos de los datos más curiosos sobre este popular postre. Explicó que su peculiar forma surgió para evitar que el centro quedara crudo y que la combinación de grasa, azúcar y aromas la hace irresistible. Además, recordó que voluntarias estadounidenses repartían donas a soldados durante la Primera Guerra Mundial, dando origen a esta celebración.