Maestra golpea a un niño y le tira un diente; aquí las fuertes imágenes en video

Este video realmente ha sido bastante indignante para muchos de los usuarios que se encontraron con la noticia. Allí se ve cómo explícitamente una maestra golpea a un niño con lo que parece un compilado de libros. Dicha agresión provocó que el infante perdiera un diente y al final de la historia la educadora huyó de la ley. ¿Qué pasó alrededor de este terrible suceso?

¿Por qué la maestra golpeó a ese niño?

En el video se ve cómo a mitad de una clase una maestra pierde el control de sí y golpea a un niño, esto para que el agredido impactara su rostro contra la madera de la silla. Ante eso, la maestra sigue con su agresividad al lanzar los libros al lado de la banca de otra niña que tal como sus compañeros de clase, estaban en shock por lo que estaban viendo.

No se distingue realmente si momentos antes el niño u otros de los que estaban en el salón de clase provocaron el estrés a la profesora. Sin embargo, es claro que esa reacción fue totalmente punible. Ante eso, las redes sociales han reaccionado alteradas por ver que algo así sucedió en Caxias do Sul en Brasil, en una guardería con niños de 4 años.

Aquí el video de las agresión.

¿Hubo represalias contra la profesora golpeadora?

Sí, se indica que el reporte que ella dio fue que el niño se había caído y así se concretó la caída de su diente. Pero la dentista a la que llevaron al infante indicó que la evidencia no mostraba eso. Por ello, los padres emitieron una denuncia en contra de la maestra.

El final de la historia cuenta que ante eso, la justicia encontró a la profesora huyendo sabiendo que la habían descubierto al mentir. Por ello, con 49 años, Leonice Batista dos Santos no volverá más a las aulas y enfrentará cargos por maltrato.

