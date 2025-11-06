¡Canta a todo pulmón “Tu Traición”! TV Azteca te lleva a un increíble concierto de una famosa agrupación
Te decimos cómo asistir a este evento que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en la Arena Ciudad de México.
Una de las mejores agrupaciones mexicanas dará un concierto increíble en la Arena Ciudad de México para deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos musicales para cantar y bailar toda la noche. Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia con un acompañante. ¡Te invitamos a participar por una entrada doble!
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y Centro Comunitario Hacienda Jalmolonga. Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.