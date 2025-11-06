Alfredo Adame EXPLOTA contra Lola Cortés en el fogatero de La Granja VIP; le dice “ridícula” e “ignorante”

Alfredo Adame dejó a más de una persona con la boca abierta en este Miércoles de Asamblea: ¡todos pensaron que nominaría a "El Patrón", pero en lugar de eso le dio su voto a Lola Cortés por error y poco después nominó a César Doroteo no sin antes lanzarse directo a la yugular de la "Jueza de hierro"! Revive el tenso momento.

¿Qué le dijo Alfredo Adame a Lola Cortés en el fogatero de La Granja VIP?

Este miércoles 05 de noviembre no fue definitivamente la noche de Alfredo Adame , pues hasta Lola Cortés le dio su voto de nominación con todo y un dardo que sonó a insulto, algo que el llamado "Golden boy" no perdonó: ¡por eso cuando le tocó el turno de nominar ni siquiera se esperó a las indicaciones de Adal Ramones!

"Te pregunto: ¿Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que fue golpeada hasta casi la muerte por tu 'Patrón'? Me vienes y me dices eso a mí, pues yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante y eres una lamebotas", le dijo Alfredo Adame a Lola Cortés poco antes de que Adal Ramones le señalara su error ya que la granjera está nominada y, por lo tanto, este voto no fue válido.

Al final, Alfredo Adame le dio un voto a César Doroteo de forma apresurada y con un argumento que no cuajó del todo: ¡descargó su molestia con Lola Cortés y eso fue lo único que le importó en esta Asamblea tan electrizante!

Gracias al beneficio del Huevo Dorado que en esta ocasión le tocó a Fabiola Campomanes, la placa de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP quedó de esta manera: Manola Díez, Lola Cortés, "El Patrón", Eleazar Gómez y Alfredo Adame: ¿ya sabes por quién votar?

