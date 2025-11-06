Lis Vega explota en La Granja VIP y se desahoga con Fabiola Campomanes: ‘Estoy fastidiada’

La tensión en La Granja VIP volvió a subir, y esta vez fue Lis Vega quien dejó ver su cansancio emocional. Durante una charla con Fabiola Campomanes en la cocina, la cubana se sinceró sobre el ambiente que se vive dentro del reality, donde las discusiones y los conflictos parecen no tener fin.

¿Por qué Lis Vega está fastidiada en La Granja VIP?

Con tono de frustración, Lis confesó que se siente harta de las constantes confrontaciones entre los granjeros y del ambiente cargado que se ha generado en los últimos días. Explicó que intenta mantenerse al margen, enfocarse en sus tareas y encontrar paz, pero el cansancio emocional la está alcanzando.

Fabiola, por su parte, le dio la razón. Ambas coincidieron en que la falta de armonía dentro del grupo afecta su energía y que, tal vez, su edad y experiencia las hacen percibir las cosas de forma distinta. Lis agregó que prefiere alejarse del ruido y las discusiones, y que por eso pasa más tiempo afuera de la casa buscando tranquilidad.

¿Qué dijo Lis Vega sobre el ambiente entre los granjeros?

Lis fue directa al mencionar que muchas actitudes dentro del reality le parecen una falta de respeto, especialmente cuando los desacuerdos se convierten en gritos o burlas. Incluso recordó un momento reciente que le afectó al ver a otros granjeros discutir frente a El Tío Pepe, lo que la hizo sentirse avergonzada.

Además, comentó que su salud también ha sido un reto . Dijo que su intolerancia al gluten le ha provocado malestares físicos que la desgastan aún más, lo que la llevó a reflexionar sobre la necesidad de cuidar su bienestar antes de involucrarse en los problemas de los demás.

Lis terminó la conversación con una frase que resume su sentir: “Cada loco con su tema”. Una forma de poner punto final a los conflictos que, según ella, ya no valen la pena dentro de La Granja VIP.

