El paraguas pasó de moda, checa el sustituto perfecto para esta temporada de lluvias

En México la temporada de lluvias pone “patas para arriba” a todos los que sufren las tempestades del clima. Ante eso es indispensable tener herramientas que permitan no llegar empapado a casa o al lugar de reunión donde te diriges todos los días. Antes siempre se utilizaba el paraguas, sin embargo el impermeable es lo que se está volviendo tendencia por la comodidad de dicho utensilio. Aquí te explicamos las comodidades y diferencias entre ambas herramientas.

¿Por qué es mejor un impermeable que un paraguas?

Probablemente este sea el debate más relevante para todos aquellos que se trasladan todos los días por la calle mientras muchas veces las ciudades colapsan ante las intensas lluvias. Y es que el impermeable se posiciona como una herramienta muy cómoda. No estorba mucho para guardarlo, permite un movimiento totalmente libre en la calle o en el transporte público y salvo la parte de los pies, cubre a la perfección todo el cuerpo.

Mientras que el paraguas también ayuda ante las lluvias moderadas o leves, cuando el viento ataca con todo o la lluvia llega por todos los frentes, se vuelve bastante obsoleto. Al momento de incorporarse en el transporte público es muy complicado, es estorboso para guardar y no permite un movimiento libre.

¿Económicamente conviene un paraguas o un impermeable?

En este tema depende siempre la calidad del material y el sitio donde se compre, porque hay impermeables que no requieren en absoluto de una gran inversión. Un pedazo de plástico se puede convertir en un impermeable. Sin embargo, en sitios de compra en línea ronda (los más completos) en un precio de 700 pesos. Aunque se pueden conseguir más baratos en otros puntos de venta.

Mientras que un paraguas también necesita al menos 200 pesos para conseguir de los más completos. Hay muchos que son más baratos baratos pero no tienen mucha calidad y son pequeños para cubrir de la manera ideal. Por eso, siempre vale la pena invertir bien el dinero, esto para estar bien cubierto cuando Tláloc ataca con su siempre caótica lluvia.