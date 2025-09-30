Alberto del Río reveló sus 3 “sufrimientos” en La Granja VIP: ¡Alfredo Adame está en la lista!

Alberto del Río “El Patrón”, una de las celebridades de La Granja VIP que más furor viral desató desde que fue confirmado para el reality, reconoció que este proyecto extremo es una buena oportunidad para competir, pero también tiene sus desventajas: ¡estas son las 3 cosas que más lo harán sufrir durante su encierro, según sus propias palabras!

¿Qué “sufrimientos” tendrá Alberto del Río en La Granja VIP además de convivir con Alfredo Adame?

Desde que Alberto del Río fue revelado como “granjero” las especulaciones y el cacareo en redes se dispararon, sobre todo porque por primera vez veremos juntas a dos celebridades populares por su carácter explosivo: ¡"El Patrón” y Alfredo Adame!

Prácticamente desde el primer minuto de su destape como celebridad de La Granja VIP, Alberto del Río se dedicó a lanzarle algunos “mensajitos” a Alfredo Adame que dejaron a más de un internauta con la boca abierta.

Las cosas se pusieron más densas aún cuando “El Patrón” dijo en pleno set del programa Los Protagonistas que, en efecto, tener que lidiar con Alfredo Adame en el día a día forma parte de los 3 “sufrimientos” que lo pondrán en jaque cuando esté en La Granja VIP en tan sólo unos días.

“Tú eres un hombre muy familiar, convives mucho con tu pareja y tus hijos más allá de tus personajes”, le recordaron a “El Patrón”, quien aceptó esto y además declaró en un arranque de sinceridad lo siguiente:

“De hecho, creo que esas son las 3 cosas que a mí me van a pesar: uno, el estar lejos de mis hijos, de mi esposa, no estar en el círculo del hogar; la comida... sí, le vamos a sufrir, y la tercera pues Alfredo Adame, ¿no? aguantar a Alfredo Adame: va a requerir paciencia y otras cositas”, declaró entre risas.

Como ves, será muy interesante ver la “guerra de egos” de Alberto del Río y Alfredo Adame en La Granja VIP, sobre todo porque sí habrá transmisiones 24/7 a través de la plataforma Disney+: ¡no te pierdas de esta alucinante experiencia!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, la producción de TV Azteca que significará el debut de Alberto del Río “El Patrón” en el mundo de los reality shows se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.