VIDEO: Alfredo Adame lanza plato de arroz a hombre y lo bautizan como Lord Yakimeshi

A estas alturas no sorprende saber que Alfredo Adame esté involucrado en algún escándalo en la vida pública. Y es que se está viralizando el momento donde el actor enfrentó a alguien en un restaurante. Supuestamente el famoso habría sido insultado, por ello este contestó con una agresión sobre un hombre, derramándole un plato de sopa.

¡Así tundieron al Capi por quedar ‘peluseado’ de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Fiel a su incómodo estilo, Margarita McKenzie tundió a su sobrino, El Capi Pérez, por haber sido ‘peluseado’ de La Granja VIP. ¿El Capi se quedará callado?

Te puede interesar - Alfredo Adame casi muere en un accidente de motocicleta.

Te puede interesar - ¿Alfredo Adame da clases de cómo llorar?

¿Qué pasó con Alfredo Adame y su nuevo escándalo público?

El hombre de 67 años no para en su vida dentro del ojo público, y es que Adame siempre que tiene apariciones ante los medios o en algún programa de televisión, deja contenido. En algún momento se entregó a la polémica y de ahí no soltó esta forma de desenvolverse, situación que le ha traído severos problemas. Lo han golpeado, insultado y realmente ha puesto su integridad física en riesgo.

Justamente, en el rubro de los conflictos con distintas personas, Adame sufrió un nuevo enfrentamiento que se registró en un restaurante. Supuestamente el hombre al que el actor le lanza un plato de arroz frito en la cabeza, le habría insultado. Por eso Alfredo reaccionó de esa forma y generó un conflicto severo donde intervinieron más personas.

¿Es real esta nueva pelea de Alfredo Adame?

Aunque el hombre nacido en Guadalajara ha vivido de estas experiencias en el pasado, muchos argumentan que se trata de un montaje. La reacción de todos los involucrados se perciben bastante extrañas, pues no se percibe una reacción del todo violenta de quien recibe el plato de arroz en la cabeza y Adame se muestra tranquilo en exceso. Una situación así, comentan muchos, tendría que resolverse con un enfrentamiento directo.

¿Cuándo inicia la participación de Alfredo Adame en La Granja VIP?

El actor es uno de los platillos más fuertes para el inicio del reality de TV Azteca, por lo que la espera está próxima a terminar. Allí el Golden Boy iniciará actividades el próximo 12 de octubre a las 8:00 p.m. Y todo esto ocurrirá por la pantalla de Azteca UNO.