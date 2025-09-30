¿Dónde comprar disfraces de Halloween baratos en CDMX?

Octubre ya está por comenzar y se acerca Halloween: el momento del año donde las personas más creativas deslumbran con disfraces y atuendos de todo tipo en alusión a la celebración. En este sentido, se vuelve crucial concurrir a negocios con precios accesibles.

Programa 30 de octubre 2024 Parte 1 | ¡Increíbles disfraces caseros! [VIDEO] El Chino nos enseñó a preparar un muy saludable Pescado empapelado a los tres chiles, en la cocina de este día. ¡No te quedes sin la receta y anota cada detalle!

Si bien todos los negocios que venden disfraces y complementos de ellos, lo hacen ofreciendo diversos atuendos y accesorios a costos estándares, existen algunos sitios de la Ciudad de México que los venden a precios más baratos. Estos son los negocios que ofrecen alternativas más económicas.

Te puede interesar: ¿Más o menos que el de Maluma? Conoce cuánto cuesta el tequila de Karol G

Disfraces de Halloween baratos en CDMX

Para aquellas personas que residan o estén de paso por CDMX, existen opciones económicas para comprar accesorios, disfraces y otros elementos para encontrar el outfit perfecto y especial de Halloween.

Mercado de Portales

Uno de los sitios más concurridos durante todo el año mantiene su esencia en Halloween. Aquí se puede comprar una amplia variedad de artículos y los disfraces no son la excepción. Se ubica en Calzada Santa Cruz de la alcaldía Benito Juárez. Está abierto de lunes a domingo de 8 a 18 horas.

Mercado de Sonora

Las ofertas de aterradores disfraces de Halloween y Día de Muertos ya son un clásico en este sitio emblemático de la capital de México. Hay atuendos, máscaras y accesorios a precios accesibles para la familia. Se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier 419 y atiende al público de lunes a domingo de 9 a 19 horas.

La Lagunilla

Este sitio también ofrece una amplia variedad de disfraces y atuendos originales y baratos para la fecha. Incluso, tienen combos de maquillaje que se ajustan al presupuesto de los interesados. Se encuentra en C. Comonfort 32, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc. Se puede concurrir de lunes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 9 a 17 horas.

Te puede interesar: Conquistó la CDMX y murió repentinamente: ¿de quién se trata?

Ideas para lograr un disfraz de Halloween casero y barato

Para lograr un atuendo de Halloween especial no hay que disponer de una gran cantidad de dinero. Se puede recurrir a la ropa vieja o desgastada y a algunos accesorios hechos de manera artesanal. Estas son algunas ideas caseras: