¿Los mejores elotes? ¡Delicias callejeras de Xochimilco para el mundo!

Rahmar se lanzó a buscar los mejores elotes de la Ciudad de México y los encontró en el mercado de Xochimilco. ¡Garantizados por La pura sabrosura!

Rahmar Villegas encontró los mejores elotes de la Ciudad de México en el mercado de Xochimilco. Sin lugar a dudas, estas delicias callejeras son las preferidas de todos los habitantes de la CDMX, por lo que ya cuentan con la garantía de La pura sabrosura.

