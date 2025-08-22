Paulette Gallardo, “Toro Miura”: el regreso de la atleta a Exatlón CUP

Paulette Gallardo mejor conocida dentro de las arenas de Exátlon México, como “Toro Miura”, regresa al juego, esta vez dentro de Exatlón CUP, que es la competencia internacional que reúne a los mejores atletas de México y otros países. Gallardo, de origen tijuanense y Exfutbolista profesional de Xolos de Tijuana en la Liga MX Femenil, quien ahora se desempeña cómo entrenadora de fitness a nivel profesional.

¿Qué es Exatlón Cup?

Dentro del fenómeno que ha sido Exatlón México 2026 podemos disfrutar también de Exatlón CUP, el cual a diferencia del primero que es el torneo regular de competición entre equipos que se identifican con diferentes colores, dentro de una misma edición del programa, el segundo se caracteriza por ser una edición especial e internacional, donde campeones de diferentes países de ediciones pasadas, se reúnen para competir por un título para consagrarse como campeón de todos los países.

Paulette Gallardo y su trayectoria dentro de Exatlón México

Durante Exatlón México (2024), Paulette se posicionó como semifinalista, demostrando su talento y resistencia que le ayudaron a estar muy cerca de alcanzar la final. No obstante, y a pesar de su pasión y esfuerzo y tras sufrir un golpe accidental tuvo que abandonar temporalmente la competencia, para someterse a un tratamiento médico y posteriormente a una recuperación que la mantuvo fuera del torneo.

El regreso de Paullette después de la adversidad

Tiempo después de su accidente la competidora, siguió manteniéndose fuerte y frecuente dentro de sus redes sociales, con mensajes de ánimo y “susurrando” a sus fans su regreso a las pantallas, aspecto que genero expectativas en sus seguidores.

Es ahora cuando Gallardo, cumple con esas expectativas pues será el escenario de Exatlón CUP, quien la vera regresas, para competir junto a atletas de alto rendimiento, que la pondrán de nueva cuenta al borde de sus límites físicos y mentales, para superar cada uno de los retos.

Sin lugar a duda Paulette regresa a las arenas de Exatlón CUP con el objetivo de superar sus límites y demostrar que las adversidades no detienen a los grandes atletas, sumando esta aventura a su historia de esfuerzo, superación y entrega con la que inspira miles de seguidores.

