¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP!
Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!
Kike Mayagoitia, el recién revelado octavo granjero, nos acompañó en Al Extremo para platicar con Alex Garza y Carlos Quirarte sobre lo que le mortifica previo entrar a La Granja VIP. ¿Las complicadas condiciones provocarán su lado ‘más animal’?
