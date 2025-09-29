¿Dónde está y qué hace Ximena Buenfil, triatleta que brilló en el Equipo Azul de Exatlón México?

El paso de Ximena Buenfil por Exatlón México marcó a muchos seguidores del reality, especialmente porque al formar parte del Equipo Azul en la segunda temporada, mostró disciplina, temple y un espíritu competitivo que la hicieron destacar. La atleta de Querétaro sigue manteniendo un ritmo de vida tan intenso fuera de las pistas como el que tenía en ellas. Su camino actual la ha llevado a explorar una faceta completamente nueva como empresaria, aunque se mantiene ligada al deporte.

¿Qué fue de Ximena Buenfil tras su participación en Exatlón México?

Después de su salida en la temporada 2, Ximena decidió enfocar su energía en dos de las disciplinas que más la apasionan, como son el triatlón y el ciclismo. Aunque su carrera inició en el patinaje de velocidad, donde acumuló múltiples participaciones en Olimpiadas Nacionales representando a Querétaro, hoy su camino está más relacionado con los deportes de resistencia que combinan natación, bicicleta y carrera.

Ximena Buenfil continúa ligada al deporte a través de 3M Crew, un equipo multisport con sede en Zapopan, Jalisco, que impulsa disciplinas como natación, ciclismo, triatlón y running para personas de todos los niveles. Este proyecto le permite mantenerse cerca de la comunidad deportiva, compartir su experiencia y motivar a nuevas generaciones que ven en ella un ejemplo de constancia.

¿Cuál es su proyecto actual fuera del deporte?

Uno de los pasos más importantes que dio en los últimos meses es la apertura de Vaivén, un restaurante ubicado en Guadalajara. Para ella, este emprendimiento ha sido un reto personal que le permite explorar su capacidad de liderazgo y constancia en un ámbito completamente distinto al deportivo. El establecimiento se define como un espacio “pa’ tomar y comer all day”, y refleja parte de la personalidad de Ximena al ser una opción cercana, dinámica y con energía positiva.

Ella misma ha compartido en redes sociales que este proyecto ha implicado desvelos, esfuerzo y también momentos de mucha satisfacción, un recordatorio de que el espíritu de lucha que mostró en Exatlón México la acompaña en todos los aspectos de su vida.