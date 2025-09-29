¿Quién estará en el lugar de Kike Mayagoitia en Venga La Alegría, cuándo él entre a La Granja VIP?

En Venga La Alegría estamos más que emocionados por el sorprendente anuncio de que nuestro querido conductor, Kike Mayagoitia, se una a la lista de celebridades que entrarán a La Granja VIP. Posterior a que se diera a conocer la noticia, muchos se empezaron a preguntar, ¿quién será el reemplazo de Kike en el matutino?

La realidad es que hasta el día de hoy, no existe algún remplazo del conductor; sin embargo, sabemos que su ausencia marcará al programa durante su participación en el reality show, donde seguramente lo veremos triunfar.

¡Así revelaron a Kike Mayagoitia como el octavo granjero de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Mauricio Barcelata revelaron a Kike Mayagoitia como el octavo granjero de La Granja VIP. ¡Ojo al mayor reto que enfrentará al entrar al reality!

¿Cuánto tiempo se va Kike Mayagoitia de Venga La Alegría?

El conductor ya se encuentra alistando las maletas y se está poniendo sus botas vaqueras, pues en pocos días se aislará del mundo para adentrarse en La Granja VIP, donde se enfrentará a varios retos físicos, desde ordeñar vacas, hasta limpiar estiércol, pero no solo eso, sino que sus emociones también se pondrán a prueba, ya que tendrá que convivir con otras celebridades durante mucho tiempo y eso sin mencionar que no verá a su esposa ni a sus hijos.

Esperamos que Kike llegue a la final del reality, por lo que no hay una fecha segura de cuándo será su regreso a Venga La Alegría, pero estaremos esperándolo con los abrazos abiertos para cuando esté de vuelta.

¿Qué conductores de TV Azteca estarán en La Granja VIP?

Estamos a muy poco de poder ver La Granja VIP y ya se han revelado a varios talentos que no harán vivir grandes emociones durante el reality. Ferka y Rey Grupero, conductores de Venga La Alegría Fin de Semana, fueron unas de las primeras celebridades en ser anunciadas como críticos del nuevo programa de TV Azteca y no hay duda de que serán pilares importantes, ya que han participado en diversos realities.

Por otra parte, Jawy fue el segundo granjero confirmado para esta primera edición de La Granja VIP en México, mientras que Flor Rubio, conductora de Venga La Alegría, también será crítica.

Kristal Silva y Alexita Garza, conductora de Al Extremo, serán las grandiosas co-conductoras que nos darán toda la información de lo que suceda durante el programa. ¿Estás listo para esta nueva aventura junto a estas grandes celebridades?

