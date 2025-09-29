Periodista es agredido en vivo mientras trabajaba en la calle; aquí el video

Una de las realidades que viven los comunicadores son los riesgos de la profesión. En este caso, este periodista se enfrentó a una situación bastante hostil. Y es que en medio de su labor reporteril, quiso ser amedrentado por un hombre que se encontraba haciendo rapiña tras la volcadura de un camión que transportaba cervezas. Así se vivió el momento de la agresión del “ratero”.

Programa 21 de diciembre 2023| Falleció la periodista Cristina Pacheco [VIDEO] Este jueves 21 de diciembre recibimos la dolorosa noticia sobre el sensible fallecimiento de la eterna periodista mexicana, Cristina Pacheco a los 82 años.

Te puede interesar - Este es el momento en el que atropellan a un periodista en vivo.

Te puede interesar - Así encontraron a esta periodista muerta en la calle.

¿Por qué este periodista fue agredido a la mitad de una entrevista?

El video se viralizó por la inverosímil situación en la que se metió el comunicador, Osvaldo Müller. En medio de la volcadura de un transportador de bebidas alcohólicas, diferentes personas acudieron para realizar el denominado acto de rapiña. Allí, el reportero se acercó para entrevistar a un hombre, al cual llamó ratero. Ante eso, hubo una brusca reacción de este sujeto que vio como provocación ese mote recibido por parte de Müller.

Y es que aunque Osvaldo no le dijo directamente ratero, indicó que este hombre estaba aprovechando para robar. Ante eso, el hombre trató de arrebatarle el micrófono, le insultó y también emitió una serie de empujones. Dicha situación generó tensión con sus compañeros en foro, que le pidieron que se alejara para evitar problemas mayúsculos.

¿Cómo terminó la pelea entre el agresor y el periodista?

Aunque no hubo mayores complicaciones, se sintió bastante conflicto porque varias de las personas que estaban delinquiendo se acercaron para calmar el conflicto y decirle a su conocido que se fuera de ahí. Sin embargo, el hombre le decía a su gente que les estaba llamando rateros. Pero al final ellos se alejaron, mientras que el comunicador y camarógrafo hicieron lo mismo.

Dado que este video tenía material para hacerse viral, las personas reaccionaron en completo apoyo hacia el periodista, que aunque fue “atrevido” de confrontar al hombre, no dijo ninguna mentira. Por ello, todo indica que Osvaldo Müller se encuentra bien y dicha experiencia solo fue parte de los gajes del oficio de ese llamado reporteril.