Muere influencer tras pedir ayuda de emergencia en plena transmisión en vivo

Wang Yefei, una influencer china de 39 años de edad, murió a causa de una hemorragia del tronco encefálico tras realizar una transmisión en vivo donde presentó fuertes síntomas súbitamente. Llevaba semanas tomando medicamentos para dolores de cabeza que se habían vuelto frecuentes.

También conocida como "Sister Wang Zha", la creadora de contenido tenía alrededor de 130,000 seguidores. Ella acostumbraba hacer transmisiones en vivo que duraban entre 7 y 10 horas y se dedicaba a vender ropa para mujeres, de acuerdo con People.

Estrella y Wendolee, exintegrantes de La Academia, rompen en llanto ante la muerte de Héctor Zamorano: “Cuando alguien no te quiere contestar es porque no se siente bien”

Muere influencer china tras pedir ayuda por fuertes dolores durante transmisión en vivo

Fue por la noche del 9 de marzo que Wang Yefei realizó su última transmisión en vivo. Todo transcurría con normalidad hasta que la influencer se llevó las manos a la cabeza y cuello, diciendo que estaba sintiéndose mal.

Cuando el dolor empeoró, le gritó a la gente que tenía alrededor que llamaran a emergencias. Fue llevada inmediatamente al hospital y poco tiempo después fue declarada muerta por hemorragia del tronco encefálico; habían pasado solo 11 minutos de que fue atendida cuando falleció, según China News Weekly.

El video de la transmisión, donde la influencer reporta un dolor cada vez mayor, se volvió viral en la red social Weibo y estuvo entre sus búsquedas principales.

El medio local Jimu News reportó que Wang Yefei era madre soltera de una niña de 4 años, y recurría frecuentemente al uso de analgésicos por dolores de cabeza que tenía desde las celebraciones del Año Nuevo Lunar, entre el 17 de febrero y 3 de marzo. Se reportó que la creadora de contenido dormía muy poco y a menudo transmitía hasta altas horas de la noche.

Esta muerte ha generado un debate acerca de los hábitos poco saludables entre streamers con tal de mantener un posicionamiento y asegurar ingresos; en octubre de 2025 ocurrió un caso similar en China, pues una influencer murió de hemorragia del tronco encefálico tras colapsar durante una transmisión.