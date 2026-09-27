Al Extremo: La Granja VIP, cumpleaños del Diablo Becerril, videos virales y más

Nuestro querido Diablo Becerril está de cumpleaños y nos presentó un reportaje de Humanos Dando Su Peor Momento que te dejará con la boca abierta. El Chef Rahmar llegó al foro para enseñarnos a hacer un “taco torta” que seguramente se te va a antojar hacer este domingo. La Bruja Zulema atendió las preguntas y dudas del público, mira todo lo que vio a través de los astros.