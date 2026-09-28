¿Qué borrarías de tu vida? El público de Al Extremo revela sus historias más incómodas

En Al Extremo, Jessy Portillo se acercó al público para conocer esas experiencias que muchos preferirían dejar atrás. Entre las respuestas hubo quienes hablaron de entrar a un nuevo trabajo, accidentes provocados por los nervios. Sin embargo, una historia llamó especialmente la atención fue la de una mujer que confesó que borraría de su vida el momento en que la dejaron plantada en el altar.