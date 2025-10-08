VIDEO: Mujer expone a su novio tras descubrir su infidelidad

Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario de una historia digna de una telenovela. Se trata de una situación que expuso una joven en TikTok tras haber descubierto una infidelidad de su novio en el marco de un viaje en donde el joven le iba a proponer matrimonio.

¿Cómo descubrió la infidelidad de su novio?

La historia que ahora es viral en redes sociales fue compartida, en varios videos, por la usuaria de TikTok @soyyfeerss. La joven precisó que había hecho un viaje a la playa junto a su familia y allí se encontró con quien era su novio.

En ese marco, la joven se tomó varias fotografías con su novio pero luego decidió eliminar del dispositivo aquellas en las que no se veía bien. Así fue como se encontró con imágenes en donde el muchacho aparecía con otra mujer. La infidelidad estaba confirmada.

¿Qué sucedió tras descubrir la infidelidad?

Al encontrar estas fotografías, la joven enfrentó a su novio y este “soltó toda la sopa”, expresó la tiktoker. “Me dice que pensó que lo iba a dejar. Esa fue su justificación”, sentenció en uno de los videos mientras contaba lo sucedido.

Lo que le sumó aún más dramatismo al hecho fue que ella decidió terminar la relación ante la infidelidad de su novio pero fue en ese momento que él sacó un anillo de compromiso con la idea de pedirle matrimonio. “El anillo, la boda, casarme, el matrimonio es mi sueño de princesa”, remarcó la joven pero ya su historia de amor había llegado a su fin.

Según describió la tiktoker, el viaje ya había sido iniciado por lo que tuvieron que compartirlo juntos por dos meses. Pero ya nada era lo mismo, la infidelidad del muchacho había dañado fuertemente a su corazón y ella ya no lo perdonaría.

