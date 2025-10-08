Vidente afirma que la salud de Verónica Castro se complica por brujería

La actriz y cantante Verónica Castro se encuentra en medio de una polémica luego de haber sido acusada de haberle hecho brujería a la conductora Yolanda Andrade. Ahora, luego de que la madre de Cristian Castro fue vista con oxígeno portátil, resurge la predicción que hizo a fines de agosto Ramsés Vidente sobre su estado de salud.

Verónica Castro tiene 72 años de edad y puso en alerta a sus seguidores cuando fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando el apoyo de oxígeno portátil. Aunque muchos se preocuparon, otros afirman que se le regresó la brujería que le habría hecho a Yolanda Andrade.

¿Qué dijo Verónica Castro sobre las acusaciones de brujería?

Cada vez que Verónica Castro toma contacto con algún medio de comunicación se le consulta sobre la supuesta brujería que le habría practicado a la conductora Yolanda Andrade y que le ha traído serios problemas de salud. Sin embargo, la actriz se ha mostrado muy molesta ante este tipo de interrogantes.

“¿Ves? gente como ella que siempre está necia con lo mismo. En las necedades de cosas feas, de cosas antiguas. Es una persona negativa”, respondió a una reportera que le consultó sobre el asunto. Además, Verónica Castro sentenció: “Yo no tengo nada que aclararte a ti. Ve y pregúntaselo a ella”.

¿Qué dice la predicción sobre la salud de Verónica Castro?

En medio de la polémica, tomó nuevamente notoriedad la predicción que hizo Ramsés Vidente el pasado 29 de agosto. El vidente afirmó que veía a Verónica Castro con problemas de salud serios como Alzheimer, depresión o que se le va el aire.

El vidente deslizó además que esos problemas de salud se deberían a que la brujería que le habría practicado a Yolanda Andrade le había sido regresada. Esto es lo que explicaría la mejoría de la conductora y la actual preocupación por la salud de Verónica Castro.

“Se le está regresando la brujería porque él que escupe hacia arriba, al que obra mal se le pudre el tamal”, sentenció Ramsés Vidente.