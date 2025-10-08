La razón por la que las personas buscan experimentar adrenalina constantemente, según la psicología

Desde la psicología se pueden a analizar todos los comportamientos humanos. En este caso, veremos qué sucede con las personas que buscan vivir constantemente emociones intensas. Aquellos que necesitan de la adrenalina diaria para sentirse vivos.

Según explica la psicóloga Luisa Ruano, hay personas que son hipersensibles y perciben demasiado algunos estímulos, y otras que son hiposensibles y necesitan un nivel más alto de estímulos. De acuerdo a lo que dice la profesional en el área, las personas que son hiposensibles tienen un sistema nervioso que precisa de un nivel de estimulación mayor a lo normal. Esto explicaría por qué algunas personas necesitan de la adrenalina constante.

¿Qué es la adrenalina?

Según la psicología, la adrenalina es parte del sistema de respuesta de nuestro cuerpo al estrés que representa la lucha o la huida que generan ciertos estímulos o situaciones. Funciona como una hormona que se libera en la sangre. Dicho en otras palabras, es un neurotransmisor dentro de nuestro sistema nervioso central.

Al enfrentar actividades que exigen mayor energía o representan un reto para nosotros, la adrenalina se combina también con dopamina. Esa respuesta física de nuestro cuerpo es interpretada como una recompensa y por eso es que la adrenalina es tan deseada por muchas personas.

¿Por qué sentimos adrenalina?

La adrenalina es una respuesta de lucha y huida, mientras que la dopamina se asocia con el placer y, en conjunto, pueden generar ese subidón de energía que hace que las personas quieran repetir esta experiencia.

La psicóloga María Renée Ordóñez indicó que no todo lo percibido es biológico, sino que la personalidad de cada uno es un factor esencial en cómo vivenciamos la adrenalina. Puso por ejemplo que las personas más impulsivas o extrovertidas pueden llegar a sentirse más atraídas a vivir recurrentemente situaciones de riesgo que generen adrenalina.

Sin embargo, quienes son más introvertidos o temerosos buscarán evitar vivir en constante adrenalina. Por lo tanto, la explicación desde la psicología podría exponer ciertos rasgos de la forma de ser de algunas personas.