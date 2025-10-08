Leona de un influencer hiere a dos personas tras escapar de su jaula

El influencer Parinya Parkpoom logró captar toda la atención a nivel internacional pero no por el contenido que genera en redes sociales sino por un incidente que casi se convierte en tragedia. La leona que tiene como mascota escapó de su jaula e hirió a dos de sus vecinos por lo que ahora la Justicia lo investiga.

Puede catalogarse como un hecho insólito pero es que en Tailandia la tenencia de animales salvajes como mascotas está permitida, siempre y cuando se cumpla con ciertas leyes vigentes. Ahora, el caso del influencer Parinya Parkpoom ha puesto nuevamente el tema en debate.

¿Qué sucedió con la leona de Parinya Parkpoom?

Según reportes de medios locales, el pasado sábado por la noche la leona logró romper la cadena que la sujetaba y escapó de su jaula. Fue en ese marco que en el camino araño y mordió a dos personas, entre ellas un niño mejor de edad.

Los gritos alertaron al influencer que salió en busca de su mascota y logró hallarla en una carretera cercana. Por suerte, las personas heridas no registraron gravedad por lo que su salud no se vio comprometida.

¿Qué pasará con el influencer y su mascota?

Tras el hecho, Parinya Parkpoom pidió disculpas públicamente en sus redes sociales pero horas después fue visitado por personal policial y del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Tailandia. El animal le fue confiscado y trasladado a un centro de rescate de fauna.

El influencer ahora es investigado por la Justicia y enfrenta una condena que podría llegar hasta los 6 meses de prisión y una multa de más de 1,540 dólares. Además, Parinya Parkpoom podría ser inhabilitado para tener a su cuidado animales salvajes.