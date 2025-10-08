VIDEO: Mesero arruina propuesta de matrimonio; así entregó mal el anillo

Se trata, sin duda alguna, de uno de los mejores videos que se han hecho virales a lo largo de los últimos meses. Este tiene como protagonista a una pareja, la cual fue confundida por un mesero que llevó un anillo de compromiso a los enamorados equivocados. ¿La propuesta de matrimonio tuvo que esperar?

Los hechos ocurrieron en España, por lo que el video está completamente en español. Aquí, la mujer a la que le llevaron erróneamente el anillo de matrimonio mostró su sorpresa al respecto a través de un video que compartió con sus seguidores, el cual se ha vuelto tendencia en los últimos días.

¿Adiós a la propuesta de matrimonio? Mesero se equivoca y entrega mal el anillo

Laura, la protagonista del video, compartió el mismo a través de su cuenta de TikTok. En el mismo se puede apreciar el rostro de incredulidad de la mujer luego de ver que, en su postre, aparece un anillo de matrimonio. Lo curioso de la situación es que estaba acompañada precisamente por su pareja.

Al ver el anillo de compromiso, y mostrar cierta incredulidad al respecto, la mujer le preguntó a su novio si era una propuesta de matrimonio, a lo que el hombre rechazó por completo. Una vez que ambos entendieron el error del mesero, no tuvieron de otra más que mostrar cierta risa y sorpresa al respecto.

¿El mesero fue regañado por lo que ocurrió?

Luego de publicar lo siguiente: “Me acabo de encontrar un anillo de matrimonio en mi postre del restaurante”, la mujer pensó que el mesero se había confundido de mesa, hecho que evidentemente sucedió. Aquí las risas explotaron aún más, pues pensaron en el presente de la pareja que, seguramente, ya estaba esperando el anillo de compromiso.

Al final, Laura le pregunta a su novio cuánto considera que vale el anillo, a lo que él responde que alrededor de 10 mil euros; es decir, casi 200 mil pesos al tipo de cambio actual. Vale decir que hasta el momento se desconoce si el mesero fue regañado por este terrible error, el cual se volvió tendencia en redes.