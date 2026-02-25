Mujer descubre infidelidad de su novio con su amiga, le rompe el vestido y se hace viral

Las infidelidades entre las parejas, cada vez son más comunes de lo que las personas piensan, aunque no son correctas en estos tiempos es muy sencillo encontrar una historia de amor que ha llegado a su final por una traición.

Sin embargo, estos casos se suelen exponer en redes sociales, dejando al descubierto a aquellas personas que no pueden tener una relación monógama y estable. Tal es el caso de una mujer que pasó por momentos muy complicados.

Mujer es agredida por su amiga, al descubrir su traición

La mujer encontró a su novio siendo infiel, lo sorprendente del caso, es que fue con su mejor amiga, por lo que decidió confrontarla de forma violenta, un hecho que quedó capturado en video y que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Se sabe que los hechos ocurrieron en Formosa, Argentina. La infidelidad fue un tema muy delicado para ella, pero también dejó ver que la amistad que tenía con la otra mujer no era tan buena como ella podía pensar.

De acuerdo con las imágenes que se pueden observar, la mujer fue la que grabó esta infidelidad, justo el momento en que su mejor amiga, estaba sentada en las piernas de un hombre, sin imaginar que se trataba de su novio.

🚨 ARGENTINA 🇦🇷‼️ | En Formosa una chica encontró a su mejor amiga encima del novio y pasó lo inevitable.



pic.twitter.com/TKCeDdHVZC — XAlertNow (@xalertnow) February 21, 2026

La amiga de forma inmediata se levanta de las piernas del hombre, y aunque trato de no hacerlo evidente todo había quedado capturado en video.

Me decepcionaste, hasta ayer te defendía. Yo te quería, Lorena, eras mi amiga, Lorena, te confiaba cosas. ¿Qué le dijiste? Que me dejara. Te vas a ir de la casa de mi mamá

Poco a poco el nivel del conflicto fue aumentando, pues las malas palabras se hicieron presentes y la mujer reaccionó de manera violenta con golpes, mientras que la otra mujer al tratar de defenderse, terminó con el vestido totalmente roto.

