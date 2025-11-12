Mujer lanza a vías del metro a una adolescente porque la vio feo; esta es la historia

En uno más de los múltiples videos que aparecen en el día para sorprender a los usuarios de la red, un accidente o atentado en contra de una persona ganó fama. Y es que claramente se percibe en las imágenes que alguien es empujado fuertemente a las vías del metro. Por ello, se causó una conmoción total al conocerse que una mujer adulta aventó a una adolescente porque está última la vio feo. Este es el estado de salud de la joven.

¿Cuál es la historia de la mujer que aventó a la adolescente a las vías del metro?

Este acto que casi termina en tragedia se concretó en Rusia, esto cuando una mujer de 64 años lanzó a una adolescente de 13 porque se molestó con ella. Según las declaraciones de la portavoz del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, esto ocurrió en la estación Tagánskaya de Moscú. Y la imágenes captadas son las de una cámara de seguridad del metro.

La acción de la mujer se dio porque la joven se estaba riendo fuertemente y por supuestas miradas feas hacia la persona de la tercera edad. Ante eso, al momento que la chica cayó en las vías del metro, fue rescatada por sus propios padres que estaban con ella.

En la corta pieza videográfica se percibe cómo la menor cae a las vías del metro. Allí se le nota confundida ante la situación y avanza en medio de las vías para regresar donde se encontraban sus padres que la ayudan a subir y ponerse a salvo antes de que llegue el convoy.

La niña de 13 años no sufrió ninguna herida. Una mujer de 64 años afirmó que su reacción se debió a que se sintió ofendida al notar que la adolescente se reía ruidosamente y la miraba. https://t.co/efwxWuymTJ pic.twitter.com/wBCURBZJGI — RT en Español (@ActualidadRT) November 10, 2025

¿Qué le harán a la mujer que lanzó a la adolescente a vías del metro?

La mujer fue puesta a disposición de la policía y se encuentra bajo custodia de la autoridad por intento de homicidio. Se están evaluando las penas que se efectuarán para la adulta mayor, que según medios locales, dijo lo siguiente: “Había una chica de pie junto a mí, riéndose a carcajadas y mirándome. Lo consideré un insulto personal y quise hacerle daño físicamente. La empujé y saltó a las vías. Me quedé allí parada y vi cómo se la llevaban".