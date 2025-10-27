Dos abuelitos bailan mientran esperan el metro; este es el video de dicho momento viral

Cada viaje en el transporte público tiene sus matices bastante impactantes para los usuarios que llenan estos espacios día con día. Regularmente los videos en TikTok y en diferentes redes se plasman de videos de morbo o de comedia, sin embargo este momento se está ganando el cariño de los usuarios. Y es que aprovecharon el pasillo del metro para convertirlo en una pista de baile. He aquí el momento captado en pantalla.

¿Cómo sucedió este momento de baile en el metro entre dos abuelitos?

Parte de la esencia de los viajes en el transporte público es la amplia posibilidad de encontrarte personajes de todas las características imaginables. Aunque en ocasiones todo transcurre con normalidad y bastante tediosidad, a veces hay ciudadanos pintorescos, tal como estos dos abuelitos.

Desde atuendos extravagantes hasta actitudes fuera de lo común al transitar el transporte de la CDMX, generan momentos que son inolvidables. Y esta usuaria observó desde el otro lado del pasillo de espera del metro, como dos personas de la tercera edad comenzaron a danzar de la nada.

En esos momentos no existía algún tumulto tradicional, por ello fue totalmente visible cómo se olvidaron (o tal vez no) de dónde se encontraban y sacaron sus mejores pasos delante de otras personas. Ante eso, esta cuenta de TikTok viralizó de inmediato el tierno momento de lo que parece ser una pareja que disfruta al máximo cada momento de su día.

¿En qué estación del metro se grabó a estos dos abuelitos?

Según las imágenes compartidas por la usuaria, se observa un cartel que indica que se encuentran en la línea 3 del Sistema de Transporte de la Ciudad de México. Esta precisamente es la que conecta Ciudad Universitaria con Indios Verdes y la cual probablemente entre en etapas de remodelación en los próximos meses. Incluso algunos argumentan que el baile de estas personas ocurrió en la estación Coyoacán.