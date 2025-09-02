Una niña intentó vender a su abuela por internet y recibió una gran oferta

Los niños pueden realizar una gran cantidad de travesuras que en ocasiones resultan graciosas. En este caso la “broma” fue un poco lejos ya que una niña publicó a su abuela en eBay.

En la actualidad hay muchas plataformas de comercio electrónico como eBay donde se pueden vender y comprar productos en línea. En este caso el “artículo” era una abuelita a la que su nieta vendía.

¿Cómo una niña intentó vender a su abuela en eBay?

Una niña británica de 10 años de edad, intentó vender a su abuelita Marian Goodall, de 61 años, en la plataforma de comercio electrónico llamada eBay. Si bien ahora la noticia ha tomado relevancia, el hecho ocurrió en el 2009.

La protagonista de esta travesura fue Zoe Pemberton, de solo 10 años. En ese momento quiso subastar a su abuelita por medio eBay y en la descripción colocó que era “una abuelita molesta pero querida”.

Sibien todo parecía una broma de la niña, lo más llamativo fue que recibió ofertas que superaron las 20,000 libras esterlinas. Es importante aclarar que la venta no ocurrió ya que desde eBay retiraron la publicación de su plataforma por incumplir sus políticas sobre la venta de personas.

¿Cuáles son las ventas más insólitas en internet?

Si bien el caso de la abuelita parece ser muy insólito, pues ha habido otros casos que también resultaron muy llamativos. Uno de ellos fue el fantasma en un frasco que ofrecía un hombre en Pensilvania y aseguraba haber capturado a un espíritu. El mismo fue vendido en 55 mil dólares.

Otro caso fue el de una mujer australiana que puso en venta un Dorito que se parecía a un gorro papal. El simple trozo de maíz se vendió por 1,209 dólares australianos.

Como estas hay muchos artículos que son realmente increíbles en las plataformas de ventas. Sin dudas vender a la abuelita es una travesura muy graciosa.