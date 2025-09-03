¡Jezzini apareció! El influencer hizo un comunicado en redes sociales que dejó impactados a todos

Fue el 15 de agosto en que Jezzini tuvo su última aparición en redes sociales con una serie de historias poco usuales que preocuparon a sus seguidores, pues posteriormente, borró absolutamente todos los contenidos de las plataformas y no solo eso, sino que en TikTok puso su foto de perfil en negro.

En las plataformas digitales muchos empezaron a conspirar teorías de lo que había pasado con el creador de contenido, pues muchos decían que lo habías privado de su libertad, mientras otros argumentaban que su propia familia lo había internado.

Más tarde, el hermano de Jezzini tomó sus redes sociales para comunicar que estaban viviendo una situación familiar complicada y tomaron la decisión de llevar todo lo más privado posible; sin embargo, dejó a todos con dudas, pues no dio pistas sobre el paradero del influencer.

Jezzini lanzó un comunicado y lo borró a los pocos minutos

Debido a todas las especulaciones sobre el paradero de Jezzini, muchos se dieron la tarea a estar atentos a las redes sociales del creador de contenido para poder observar cualquier posible movimiento o publicación y, sucedió el día de hoy.

Jezzini publicó un comunicado que levantó aún más sospechas.

“Hey, estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también, si me estás dando mi espacio, gracias”

Jezzini dio a entender que se dio un tiempo de las redes, pero sus familiares le pidieron dar señales a sus seguidores de que se encuentra bien y aunque el texto fue largo y muy expresivo, no se comprende en totalidad lo que el influencer está viviendo, situación que alarmó mucho más a sus seguidores, quienes no pierden las esperanzas de saber más sobre el TikToker. Finalmente, pocos minutos después, Jezzini eliminó el comunicado.

¿Cuál fue la última aparición de Jezzini?

Por medio de las redes sociales, la influencer, Mallezaa, hizo público un video que grabó una de sus seguidoras donde se puede ver a Jezzini por última vez y se nota que camina con dificultad, pues una mujer lo ayuda a sostener el equilibrio y la camisa que tiene puesta es la misma que se le puede observar en el último video que compartió Jezzini en su cuenta oficial de Instagram, donde comentó que lo iban a hipnotizar.