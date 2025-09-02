¿Quién es Eddy Nieblas, el tiktoker que no puede hablar de Lonche de Huevito?

El morbo alrededor del caso de Yeri Mua continúa. Aunque ella ha indicado que no le tiene miedo a la muerte, en las horas recientes dicho discurso cambió bastante al ser amenazada de manera directa por muchas personas. Todo esto alrededor de un personaje llamado Lonche de Huevito. En ese sentido, muchos están preocupados por este otro tiktoker. ¿Por qué hay alarmas con Eddy Nieblas?

¿Quién es Eddy Nieblas, tiktoker que no habla de Lonche de Huevito?

Eddy Nieblas es un influencer que ha ganado bastante popularidad en TikTok. El hombre está bastante cercano al millón de seguidores en su cuenta de esa red social y se caracteriza por hablar de chismes que suceden sobre todo, en el mundo de internet. Sin embargo, las personas vieron algunas situaciones extrañas en los días recientes.

Su popularidad es tan notoria que una de sus fotos ancladas en Instagram es del evento de revelación del sexo del bebé de Guaynaa y Lele Pons. Es decir, tiene ya un público cautivo que ve en él una fuente de información-entretenimiento digna de seguir. Por eso la gente se cuestiona el por qué de su silencio ante la situación con Yeri Mua.

¿Eddy Nieblas también está amenazado?

Uno de los grandes tópicos de las redes realmente ha pasado desapercibido en el contenido de este creador de contenido. Y es que es imposible (eso argumentan muchos internautas) que el conflicto de Yeri Mua - polémica por sí sola - y Lonche de Huevo no haya trascendido en los comentarios de este comunicador. Por lo que algunos indican que está comprado.

Según la información que ha circulado en distintas opiniones de las redes sociales, hay fragmentos donde Lonche habla bien de Eddy y le agradece por no mencionarle en estos días con la presión mediática enfocada sobre él. Entonces, parece que son amigos, conocidos o argumentan que compraron el silencio de Nieblas. Pues, es muy difícil que este tema se ignore tan contundentemente como lo hace Eddy en estos momentos.

