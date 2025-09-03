Arturo Carmona rompe el silencio sobre la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández

Arturo Carmona, ex esposo de la cantante Alicia Villarreal y padre de su hija Melenie, dio su primera opinión tras confirmarse el noviazgo de la intérprete con el influencer Cibad Hernández. En entrevista con un programa de televisión mexicana, el actor aseguró que respeta las decisiones personales de Villarreal y que lo único que desea es que ella sea feliz.

“Mi opinión sale sobrando, al final todos tomamos decisiones como adultos. Yo siempre le voy a desear lo mejor y que sea muy feliz”, expresó Carmona al ser cuestionado sobre la vida sentimental de la cantante.

¿Su papel como padre y la tranquilidad familiar?

El actor también mencionó que, tras los problemas legales que enfrentó Villarreal con su ex pareja Cruz Martínez, el ambiente familiar ha mejorado notablemente. “La tormenta pasa siempre, ahora se vive un ambiente más tranquilo en todos los sentidos”, comentó.

Respecto a su hija Melenie, Carmona fue claro al asegurar que siempre estará a su lado. Destacó que su prioridad es apoyarla en sus decisiones y en sus proyectos artísticos, respetando sus tiempos y motivaciones. “Yo siempre voy a estar al pendiente de mi hija, toda la vida. Lo que suceda en su entorno, yo voy a estar ahí”, dijo el actor.

Además, explicó que acompaña a Melenie en sus inquietudes musicales, aunque le da espacio para que encuentre el momento adecuado para desarrollarse plenamente en ese ámbito.

¡Sus mejores deseos! Alicia Villarreal estrena romance y Arturo Carmona se pronuncia al respecto TV Azteca [VIDEO] Luego de que se diera a conocer el nuevo romance de Alicia Villarreal, Arturo Carmona reaccionó y se pronunció al respecto. Además, contó qué sucedió con Alta Traición.

¿Una familia enfocada en la paz?

Para Carmona, lo más importante es que hoy su hija y la familia viven un periodo de mayor calma, lo que permite enfocarse en lo realmente esencial. Con un tono conciliador, el actor dejó ver que, más allá de lo sentimental, su prioridad es siempre ser un apoyo para Melenie y brindarle estabilidad.