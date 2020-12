FOTOS: Joven se declara ‘transespecie’ y se pone aletas en el cráneo para conectarse con la naturaleza.

Manel De Aguas, quien nació como Manel Muñoz, ha llamado la atención con su peculiar estilo de vida, luego de que afirmara que es una persona transespecie, por lo que decidió modificar su puesto para conectarse sensores que le permitan estar en conexión con la naturaleza.

El ahora reconocido artista cyborg de origen catalán, se ha hecho popular por su manera de explicar su identidad que, a decir de él, no coincide completamente con el concepto biológico de la especie humana.

Te puede interesar:

Abuelita cobra a su hija por ser la niñera de su nieto y desata la polémica en redes sociales.

Ante esto, Manel De Aguas decidió implantarse dos aletas artificiales en la cabeza para de ese modo poder conectarse con la naturaleza.

El joven artista de 24 años compartió en una entrevista que concedió a un medio internacional, que se inspiró en el mundo marítimo para desarrollar el órgano sensorial cibernético que él mismo diseñó en 2017.

“Mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos”, confiesa. Y añade: “No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce”, afirmó.

En ese mismo sentido, el joven que se asume como transespecie, afirmó que con sus decisiones busca romper con la manera en que los humanos visualizan a la naturaleza actualmente.

“Al día de hoy, el humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies”, explicó el también fotógrafo.



Su dispositivo

Según con lo que se reseña sobre el dispositivo que se instaló Manel De Aguas para hacer evidente su identidad transespecie, este consiste en dos membranas de silicona de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura.

De este modo, con la ayuda de un microchip, los cambios del ambiente que percibe el dispositivo son convertidos en vibraciones que se transmiten por el cráneo, las cuales a su vez se transforman en sonido.

“Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta”, relató.

También te puede interesar:

Hija donará sus óvulos para que su padre y exnovio puedan tener a su primer bebé juntos.