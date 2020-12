Hombre enamorado le entrega las llaves de su casa a su novia y ella le roba sus pertenencias.

En Perú ha llamado la atención la historia de un hombre que le entrega las llaves de su casa a su novia creyendo en el amor que supuestamente le profesaba la mujer, que solo lo ocupó para robarle parte de sus pertenencias.

El afectado de nombre Edwin Pichuga Guzmán ha declarado a los medios locales que él solo quería que su mujer se sintiera segura a su lado y para ello, quiso demostrarle el amor y la confianza que sentía hacia su amada dejándola salir y entrar libremente de su casa, luego de más de un mes de relación.

Sin embargo, nunca se imaginó que este acto de amor se convertiría en uno de sus peores errores, ya que el amor que ella sentía por él no era sincero, por lo que no le importó afectarlo robándole sus electrodomésticos.

Según lo que ha relatado el propio hombre engañado, después de que le entrega las llaves de su casa a su novia, continuó haciendo su vida normal sin pensar que la mujer ya tenía planeado el robo.

Un día, mientras Edwin se encontraba en su trabajo, sus vecinos le llamaron para alertarle que su novia estaba sacando todos los electrodomésticos de su casa, con la ayuda de dos hombres que iban subiendo los artículos en una camioneta.

Por fortuna, sus abusados vecinos lograron anotar las placas de la camioneta donde la mujer y sus cómplices escaparon del lugar.

Gracias a esto, el hombre que le entrega las llaves de su casa a su novia pudo dar con la ubicación de la abusiva mujer y recuperar algunas de sus pertenencias que le habían sido hurtadas.

“Creí que era amor sincero. Cuando vine a mi casa me percato que la cortina no estaba, cuando entré no había nada, ni lavadora, cocina, televisor, muebles, ventilador, ni mis platos. Gracias a mis vecinos y la acción rápida de Serenazgo logré recuperar mis pertenencias antes que sean vendidas por mi expareja”, reveló el hombre en una entrevista para un diario local.

