Un joven de 26 años de edad que fue invitado a un 'Baby Shower', murió por la explosión de un cañón que revelaría el sexo del bebé esperado por la pareja que organizó la fiesta.

Fue en el condado de Kent, Michigan, donde un hombre falleció en una explosión que ocurrió durante un 'Baby Shower', según las autoridades de Gaines Township.

Los reportes indican que un pequeño cañón, que fue disparado en el patio trasero de una casa por el dueño de la misma, estalló y la metralla de metal golpeó al joven que estaba parado cerca del artefacto.

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Los hechos se suscitaron el pasado 6 de febrero, alrededor de las 19 horas, pues la familia había planeado disparar un cañón novedoso que, según la policía, está diseñado para crear un gran destello, un ruido fuerte y crear humo.

El joven herido en 'Baby Shower' llegó con vida al hospital

Según CBS, la víctima de la explosión fue el joven Evan Thomas Silva, quien fue trasladado al Centro Médico Hurley en Flint, pero pese a los esfuerzos, los médicos no lograron salvarle la vida y el chico murió horas después.

Aunque en el festejo había otros invitados, la explosión no lastimó a otras personas y la Policía del Estado de Michigan dijo que la pólvora del cañón en el dispositivo causó la fractura del mismo.

El resto de los invitados al 'Baby Shower'no fueron afectados por la explosión, pero sí dañó a tres automóviles que estaban estacionados en el garaje de la casa, donde se estaba celebrando la fiesta.

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La policía informó que el anfitrión de la fiesta compró el cañón en una subasta y que presuntamente, lo probó en varias oportunidades antes del 6 de febrero.

En los últimos años, algunos eventos de revelación de género donde se utilizan dispositivos arrojan confeti, globos u otros objetos de colores para anunciar el sexo de un bebé, han desencadenado fatídicos accidentes, como el que ocurrió en esta ocasión.