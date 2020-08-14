Mujer sorprende al pedir que le borren a un amor mientras le toman la temperatura con un termómetro infrarrojo.

En redes sociales está circulando el video de una mujer que hace una muy peculiar petición, mientras le toman la temperatura con un termómetro infrarrojo.

“Mátame ese recuerdo de ese amargo amor”, dice la dama al momento de que le acercaron el dispositivo.

La extraña frase de la mujer va de la mano con la idea que muchos han difundido, al asegurar que el uso del termómetro infrarrojo borra la memoria y mata las neuronas, lo cual es totalmente falso.

Te puede interesar:

VIDEO de un loro cantando temas de Amanda Miguel se convierte en la sensación de las redes sociales.

Esta creencia surgió junto con la expansión de la pandemia de coronavirus, ya que la medición de temperatura y aplicación de gel antibacterial en las manos se hicieron las prácticas más comunes de prevención de la enfermedad.



Llueven memes

Ante el clip en el que la mujer pide que la hagan olvidar ese amor, del que no quiere saber ya nada, en las redes sociales surgieron un gran número de memes que hacen alusión al hecho.

La Doc: ¿Algún malestar?



Yo: Máteme ese recuerdo, de ese amargo amor. pic.twitter.com/jk32ylZSJq — Adolfo Lee (@adolfo_lee77) August 14, 2020

En algunas de las ingeniosas imágenes, los internautas aseguran que se han visto identificados con el pensar de la señora, ya que quisieran que se les borre de la mente ese amor que tanto les hizo sufrir.

“Máteme ese recuerdo de ese amargo amor” ... señora , nos citó a todos. — Lucía Serrano (@luserra_mort) August 13, 2020

Otros más de los memes hablan del uso del termómetro infrarrojo y sus múltiples usos como borrador de memoria.

También te puede interesar:

VIDEO: Capitalinos aprovechan un semáforo rojo para bailar ‘La Chona’ en medio de la pandemia.

Ojalá existiera y funcionara



"Máteme ese recuerdo de ese amargo amor" pic.twitter.com/DrzzuHS6Ar — Marla Bennet (@soydemango) August 13, 2020

En tanto los internautas se divierten con la situación, lo cierto es que se ha vuelto importante continuar promoviendo las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.