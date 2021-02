Mujer se vuelve viral tras grabarse teniendo sexo en un taxi; revela que es una fantasía: “No le veo nada de malo”.

El nombre de Martina Smith acaparó los primeros puestos de popularidad en las redes sociales, donde millones de internautas no dejaron de hablar de su historia viral.

La joven, de 25 años, se grabó teniendo sexo con el conductor de un taxi, momento que fue posteado en inetrnet y viralizado a las pocas horas.

“El objetivo de mi video era publicarlo en una plataforma para adultos”, confesó la mujer latina quien jamás imaginó el impacto de su cinta en internet.

Te puede interesar:Un joven muere por explosión que ocurrió al revelar el sexo del bebé en un ‘Baby Shower’.

Tras recibir innumerables críticas en las redes sociales, Martina rompió el silencio para los medios locales de su país y trascendió que tuvo sexo en el taxi para cumplir su fantasía.

“Es una fantasía que se ha alimentado desde hace mucho tiempo. Podemos ver películas donde dos personas tienen sexo dentro de un carro; entonces, se ha alimentado esa fantasía a lo largo del tiempo, y ahora ya se puede hacer realidad”, expresó la exuberante chica en una serie de declaraciones que también se volvieron tendencia en la red.

Además, Smith reveló que tuvo relaciones íntimas en su vehículo, por lo que nunca molestó a terceras personas.

Personalmente, me parece que en nuestros vehículos debemos tener libertad para hacer este tipo de cosas. No le veo nada de malo

Martina Smith manda contundente mensaje a sus detractores

La joven confesó que trabaja en una empresa que filma películas para adultos y su video llegó a manos equivocadas.

Y es que, la susodicha lleva años inmersa en el mundo del entretenimiento para adultos, principalmente en países extranjeros.

“Tengo videos más virales, este apenas está en auge. Yo estoy enfocada en público de otros países, pero no temo a las consecuencias porque no hice nada malo. Espero que entiendan que es una forma de trabajo y no estoy dañando a nadie”, declaró la modelo quien se volvió famosa entre la comunidad de su país.

Por último, la estrella de internet mandó un polémico mensaje a todas las personas que la criticaron en los últimos días.

“A todas esas personas que están enfocadas en criticar, deben de conocer esta industria para dar un punto de vista. El contenido de entretenimiento para adultos tiene muchos años. Concéntrense en ustedes que yo estoy concentrada en mí”, concluyó.

También te puede interesar: Mujer finge tener cáncer para recolectar jugosas donaciones y solventar su estrafalario estilo de vida.